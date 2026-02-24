PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht am Fit for 24

Pößneck (ots)

Am Montag Abend zwischen 20:15 und 22:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen orange farbenen Dacia Duster auf dem Parkpletz des Fitness-Studios in der Lohstraße in Pößneck. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken den abgeparkten Dacia und beschädigte diesen dabei leicht. Wer kann Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben? Insbesondere der Fahrzeugführer eines weißen Dacia, welcher gegen 20:15 Uhr neben dem orange-farbenem Dacia parkte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter dem Aktenzeichen 0046962/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

