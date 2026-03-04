Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung im RE 8 und am Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt 33-Jährigen fest

Köln (ots)

Am Dienstagabend (03. März) kam es gegen 19:15 Uhr zunächst im Regionalexpress 8 auf der Fahrt in Richtung Koblenz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen iranischen Staatsangehörigen und mehreren Fahrgästen.

Nach der Einfahrt des Zuges in den Kölner Hauptbahnhof eskalierte die Situation. Am Bahnsteig 3 stieg der 33-Jährige aus und schlug einem bislang unbekannten Mann von hinten unvermittelt auf den Kopf. Als der Geschädigte ihn zur Rede stellen wollte, schlug der Beschuldigte erneut zu. Diesmal ins Gesicht, sodass dessen Brille zu Boden fiel.

Ein 58-jähriger Deutscher griff ein, um die Situation zu beruhigen, wurde jedoch ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Gemeinsam mit einem weiteren 40-jährigen Deutschen gelang es ihm schließlich, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Währenddessen biss der 33-Jährige dem 40-Jährigen in den Unterarm und verursachte eine blutende Wunde. Der Rettungsdienst brachte die beiden Geschädigten mit leichten Verletzungen im Kopf- und Armbereich in ein Krankenhaus.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den wohnungslosen Mann mit zur Dienststelle. Ein dort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Aufgrund seines fortwährend aggressiven Verhaltens sowie bestehender Fluchtgefahr nahmen die Beamten den 33-Jährigen vorläufig fest. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

