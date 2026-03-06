Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Herne am Donnerstagabend, 5. März, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 21.50 Uhr betrat ein maskierter, unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die 27-jährige Angestellte aus Herne mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Harkortstraße. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll männlich, schlank sowie ca. 180 cm groß sein und wird auf 27 bis 32 Jahre alt geschätzt. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einer schwarzen Sturmhaube und weißen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

