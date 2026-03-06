Polizei Bochum

POL-BO: Goldketten entwendet - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

Witten (ots)

Da ein Raubdelikt in Witten noch nicht aufgeklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Hinweise.

Eine 79-jährige Wittenerin war am Donnerstag, 26. Februar, gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Schellingstraße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 40 wurde sie von zwei unbekannten Frauen unter einem Vorwand zunächst angesprochen, dann wurde ihr unvermittelt die Kette vom Hals gerissen. Die beiden Frauen stiegen anschließend in einen schwarzen Pkw, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schleiermacherstraße flüchtete. Die Seniorin blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person (Fahrzeugführer):

- männlich - 20 bis 25 Jahre - "südländisches Erscheinungsbild"

2. Person:

- weiblich - 40 bis 50 Jahre - 1,55 bis 1,60 m groß - leicht kräftige Statur - "südländisches Erscheinungsbild" - Kopftuch - vier Goldzähne

3. Person:

- weiblich - 20 bis 25 Jahre - 1,70 m groß - schlank - "südländisches Erscheinungsbild"

Im Bereich der Schellingstraße hatte sich bereits am 22. Februar gegen 13.30 Uhr ein Vorfall ereignet, bei denen Trickdiebe einer 86-jährigen Wittenerin die Kette entwendet haben. Die Seniorin wurde von zwei unbekannten Männern unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt; danach entfernten diese sich in einem schwarzen Pkw in Richtung Schleiermacherstraße. Erst später bemerkte die Wittenerin, dass ihre Goldkette entwendet worden war.

Die beiden Tatverdächtigen sind 45 bis 50 Jahre alt und hatten schwarze kurze Haare.

Das Kriminalkommissariat 33 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell