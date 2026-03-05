Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Chlorgasaustritt bei Poolanlage

Freiburg (ots)

Die Mitteilung von dem Austritt von Chlorgas bei einer Poolanlage in einem Haus im Lettenweg in Tüllingen führte zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften.

Am Mittwoch, 04.03.2026, kurz nach 23.00 Uhr, erhielt die Feuerwehr die Mitteilung von dem Austritt von Chlorgas bei einer Poolanlage. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen habe sich aus einem Behältnis, welches sich im Poolinnenraum befand, eine Flüssigkeit gelöst und im Raum verteilt. Die Flüssigkeit wurde von der Feuerwehr gebunden und eingesammelt, was sich über einen längeren Zeitraum hinzog. Die anwesenden Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Es wurde niemand verletzt. Nach hiesigen Aufzeichnungen war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften vor Ort sowie der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und einem Notarzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell