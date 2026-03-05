Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Kraftstoffdiebstahl

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, sollen auf dem Parkplatz des provisorischen Rathauses in Hohentengen 45 l Super-Benzin abgepumpt worden sein. Der Mini Cooper parkte von 7:20 Uhr bis 12:15 Uhr auf dem Parkplatz. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell