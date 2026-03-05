Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Lastwagen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 04.03.2025, ereignete sich gegen 7:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lastwagen in der Hauptstraße in Rheinhausen.

Ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die Ringsheimer Straße und sei nach links in die Hauptstraße eingebogen. Hierbei übersah er scheinbar einen vorfahrtsberechtigten 86-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Hierdurch stürzte der Senior mit seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann musste durch den Rettungsdienst behandelt und in eine nahegelegene Klinik transportiert werden.

Bei dem Unfall entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell