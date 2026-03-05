PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Mann von mehreren Unbekannten mit Messer bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend, 03.02.2026, kurz vor 19 Uhr von mehreren Unbekannten an der Straßenbahnunterführung am «Runzmattenweg» im Freiburger Stadtteil-Betzenhausen ausgeraubt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Geschädigte beim Verlassen der dortigen Straßenbahnhaltestelle an einer Treppe von einer sechs-köpfigen Gruppe abgepasst worden sein. Anschließend wurde das Opfer wohl unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, Bargeld herauszugeben.

Der 36-Jährige konnte noch vor der Herausgabe von Bargeld vor den Tätern flüchten und verletzte sich dabei leicht.

Laut dem Geschädigten, soll es sich bei dem Täter mit dem Messer um eine dunkelhäutige Person mit roter Kappe, brauner Jacke und einer schwarzen Hose gehandelt haben. Zu den übrigen Tatverdächtigen liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

