PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lkw auf Baustelle umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 11.10 Uhr, kippte auf einer Baustelle auf der Hohe Flum ein Lastkraftwagen um. Beim Abladen von Erdaushub gab der unbefestigte Boden unter dem Lkw nach und in der Folge kippte der Lkw auf die Fahrerseite um. Der 24-jährige Fahrer konnte sich selber aus dem Lkw befreien. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:37

    POL-FR: Weil am Rhein: Kind wird unter Pkw gezogen - 11-Jähriger schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 18.20 Uhr, wurde in einer Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge unter einen Pkw gezogen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Egerstraße und bog nach rechts in eine Tiefgaragenabfahrt ab. Zur gleichen Zeit hielt sich wohl mittig der Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge auf und soll sich gebückt haben, da er ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:04

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Diebstahl eines Mofas

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr wurde am Bahnhof in Tiengen ein schwarzes Mofa der Marke Peugeot entwendet. Das Zweirad war noch mit einem alten grünen Versicherungskennzeichen versehen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:36

    POL-FR: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

    Freiburg (ots) - Am 03.03.2026 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten gerufen. Der Anrufer berichtete, dass ihm der Fahrer eines Mercedes Benz aufgefallen sei, welcher auf ihn einen stark alkoholisierten Eindruck mache. Noch während des Notrufs startete der betroffene Autofahrer erneut seinen Wagen und kollidierte im Rückwärtsfahren mit dem Fahrzeug des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren