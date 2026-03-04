Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lkw auf Baustelle umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 11.10 Uhr, kippte auf einer Baustelle auf der Hohe Flum ein Lastkraftwagen um. Beim Abladen von Erdaushub gab der unbefestigte Boden unter dem Lkw nach und in der Folge kippte der Lkw auf die Fahrerseite um. Der 24-jährige Fahrer konnte sich selber aus dem Lkw befreien. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell