Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kind wird unter Pkw gezogen - 11-Jähriger schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 18.20 Uhr, wurde in einer Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge unter einen Pkw gezogen.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Egerstraße und bog nach rechts in eine Tiefgaragenabfahrt ab. Zur gleichen Zeit hielt sich wohl mittig der Tiefgaragenabfahrt ein 11-jähriger Junge auf und soll sich gebückt haben, da er nach einem Freund in der Tiefgarage Ausschau halten wollte. Der Pkw-Fahrer nahm den 11-Jährigen mutmaßlich nicht wahr, erfasste diesen mittig mit seinem Pkw und im weiteren Verlauf wurde der Junge etwa 1,5 Meter unter den Pkw gezogen. Der Junge konnte von Helfenden unter dem Pkw hervorgezogen werden. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

