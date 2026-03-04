Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Am 03.03.2026 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten gerufen. Der Anrufer berichtete, dass ihm der Fahrer eines Mercedes Benz aufgefallen sei, welcher auf ihn einen stark alkoholisierten Eindruck mache. Noch während des Notrufs startete der betroffene Autofahrer erneut seinen Wagen und kollidierte im Rückwärtsfahren mit dem Fahrzeug des Anrufers.

Durch die kurz darauf eintreffende Polizeistreife wurde mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt welcher einen Wert von 2,5 Promille ergab. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ärztliche Blutentnahme folgte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung vorgelegt.

