PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Am 03.03.2026 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten gerufen. Der Anrufer berichtete, dass ihm der Fahrer eines Mercedes Benz aufgefallen sei, welcher auf ihn einen stark alkoholisierten Eindruck mache. Noch während des Notrufs startete der betroffene Autofahrer erneut seinen Wagen und kollidierte im Rückwärtsfahren mit dem Fahrzeug des Anrufers.

Durch die kurz darauf eintreffende Polizeistreife wurde mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt welcher einen Wert von 2,5 Promille ergab. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ärztliche Blutentnahme folgte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Jule Armbruster
Telefon: 0761 / 882-1027

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter überfällt Schüler - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 03.03.2026, versuchte ein Unbekannter einen gegen 13:50 Uhr im Anton-Danner-Park in Bad Krozingen einen 8 Jahre alten Schüler auszurauben. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Tretroller auf dem Nachhauseweg von der Schule als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser forderte Bargeld und drohte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:53

    POL-FR: Neuenburg am Rhein: Verkehrsunfall mit Bus - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:50 Uhr in der Friedhofstraße in Neuenburg. Ein 44 Jahre alter Busfahrer soll mit seinem Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Straßenrand gewartet haben, um Schulkinder ein- und aussteigen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt sei ein 47-jähriger ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:13

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Brandstiftung in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 27.02.2026, wurden in einem Gastronomiebetrieb in der Eschholzstraße in Freiburg-Stühlinger Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung festgestellt. Vor Ort fand die Polizei in einem im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindlichen Lokal mehrere Brandausbruchstellen sowie Reste von Brandbeschleunigern. Die Feuerwehr wurde ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren