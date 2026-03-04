PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Brandstiftung in Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 27.02.2026, wurden in einem Gastronomiebetrieb in der Eschholzstraße in Freiburg-Stühlinger Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung festgestellt.

Vor Ort fand die Polizei in einem im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindlichen Lokal mehrere Brandausbruchstellen sowie Reste von Brandbeschleunigern. Die Feuerwehr wurde ebenfalls verständigt, musste aber keine Löscharbeiten mehr durchführen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmung insbesondere in der Nacht auf Freitag zwischen 2:30 Uhr und 9:00 Uhr gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

