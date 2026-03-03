Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Einfamilienhaus in Hertingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 28.02.2026, 11.00 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 11.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lielberg" in Hertingen. Das Haus wurde durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

