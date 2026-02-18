Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Gaststätte

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer bislang unbekannten männlichen Person, die in der Nacht zu Dienstag, 17. Februar, in eine Gaststätte an der Hammer Landstraße im Neusser Hafen eingebrochen sein soll.

Der Verdächtige verschaffte sich vermutlich gegen 4:30 Uhr auf bislang unbekannte Art Zugang zu dem Betrieb. Dort entwendete er Bargeld - dazu brach er unter anderem die Geldfächer mehrerer Spielgeräte auf.

Der Gesuchte wird beschrieben als Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren, bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem blauen Kapuzenpullover sowie einer roten Kappe. Außerdem trug er eine Brille und schwarze Handschuhe.

Hinweise auf diese Person nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell