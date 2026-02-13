Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallaufnahme in Ennest - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots)

Beamte der Polizeiwache Attendorn erhielten am Donnerstagabend (12. Februar) gegen 22:30 Uhr den Auftrag, zur "Heinrich-Kaiser-Straße" zu fahren. Dort war kurz zuvor ein PKW mit einem Metallzaun und einer Mauer kollidiert. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Noch während der Anfahrt erhielten die Polizeibeamten Kenntnis von einem weiteren Unfall in der "Westfälischen Straße". Hier war ebenfalls ein Auto gegen eine Gabionenwand gefahren. Vor Ort trafen die Beamten das Unfallfahrzeug samt Fahrer an. Der 24-Jährige wies Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Beamten davon aus, dass der Fahrer nicht nur an dem Unfall in der "Westfälischen Straße", sondern auch in der "Heinrich-Kaiser-Straße" beteiligt war. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.

