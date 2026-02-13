PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Festhalle

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter sind in die "Vier-Jahreszeiten-Halle" an der "Gerhardusstraße" eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (11./12. Februar). Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie in die Innenräume. Aus der Halle wurden Süssigkeiten, welche als Wurfmaterial für den "Altweiber-Umzug" in Drolshagen vorgesehen waren, entwendet. Außerdem fehlte eine Konfetti-Kanone. Mit einigen alkoholischen Getränken löschten die Täter offenbar bereits am Tatort ihren Durst. Die entsprechend geleerten Flaschen konnten im Nahbereich aufgefunden werden. Der Schaden liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

