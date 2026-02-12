Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag (11. Februar) zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am "Gördesweg" eingebrochen. In dem Haus durchsuchten sie offenbar sämtliche Räume nach möglicher Beute. Allerdings deuten derzeitige Erkenntnisse darauf hin, dass die Täter nur einen Tresor mitnahmen, in welchem sich lediglich Unterlagen und Dokumente befanden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

