POL-OE: Frau fällt bei Verkehrskontrolle in Altenhundem auf
Lennestadt (ots)
Beamte der Polizeiwache Lennestadt kontrollierten am Sonntag (08. Februar) um 20 Uhr eine Autofahrerin auf der Hundemstraße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der 54-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkholtest bestätigte den Verdacht. Aus diesem Grund wurde die Frau zur Polizeiwache gebracht, wo die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr".
