PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau fällt bei Verkehrskontrolle in Altenhundem auf

Lennestadt (ots)

Beamte der Polizeiwache Lennestadt kontrollierten am Sonntag (08. Februar) um 20 Uhr eine Autofahrerin auf der Hundemstraße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der 54-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkholtest bestätigte den Verdacht. Aus diesem Grund wurde die Frau zur Polizeiwache gebracht, wo die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr".

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:59

    POL-OE: Vier Leichtverletzte nach Unfall in Olpe

    Olpe (ots) - Am Freitag (06. Februar) kam es um 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bilsteiner Straße. Ein 23-Jähriger war mit seinem PKW von der Ziegeleistraße eingebogen und dabei mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurden die Autofahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Während der 23-Jährige unverletzt blieb, verletzten sich auch seine zwei Beifahrer (19 ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:58

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest

    Olpe (ots) - Ein 27-jähriger Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen (08. Februar) in Olpe kontrolliert. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten den Mann kurz nach 5 Uhr auf der Martinstraße angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem 27-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:57

    POL-OE: Autofahrer fällt in Eichenermühle auf

    Drolshagen (ots) - Beamte der Polizeiwache Olpe wurden am späten Freitagabend (06. Februar) auf einen PKW aufmerksam. Der Fiat Doblo fiel ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gegen 23:35 Uhr zwischen Berlinghausen und Eichenermühle auf. Als das Fahrzeug anschließend nach rechts auf die B55 in Fahrtrichtung Olpe abbog, hielten die Polizeibeamten den 28-jährigen Fahrer kurz darauf im Bereich Rosenthal an. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren