POL-OE: Frau fällt bei Verkehrskontrolle in Altenhundem auf

Olpe (ots) - Am Freitag (06. Februar) kam es um 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bilsteiner Straße. Ein 23-Jähriger war mit seinem PKW von der Ziegeleistraße eingebogen und dabei mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurden die Autofahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Während der 23-Jährige unverletzt blieb, verletzten sich auch seine zwei Beifahrer (19 ...

