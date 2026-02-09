Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Eichenermühle auf

Drolshagen (ots)

Beamte der Polizeiwache Olpe wurden am späten Freitagabend (06. Februar) auf einen PKW aufmerksam. Der Fiat Doblo fiel ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gegen 23:35 Uhr zwischen Berlinghausen und Eichenermühle auf. Als das Fahrzeug anschließend nach rechts auf die B55 in Fahrtrichtung Olpe abbog, hielten die Polizeibeamten den 28-jährigen Fahrer kurz darauf im Bereich Rosenthal an. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Daher brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo sie die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und den Führerschein beschlagnahmten.

