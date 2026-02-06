Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Drogentest

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (05. Februar) ereignete sich um 6:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Hellepädchen". Ein 44-Jähriger hatte mit seinem Auto während der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand geparkten PKW touchiert. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss bei dem Fahrer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebacht, wo eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

