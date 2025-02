Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallbilanz 2024 der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Einen leichten Rückgang der Gesamtunfallzahl von 986 auf 970 und damit um 1,6 % vermeldet die Polizei Bernkastel-Kues für das Jahr 2024. Die Anzahl der Personenschäden fiel ebenfalls leicht um 1,3 % von 151 auf 149. Dabei ging die Anzahl der Schwerverletzten erfreulicherweise von 48 auf 27, vor allem bei den krad- und radfahrenden Verkehrsteilnehmenden, zurück. Die Anzahl der Leichtverletzten stieg hingegen von 101 auf 121, besonders unter den Radfahrenden und Fußgängern. Tödlich verletzt im Straßenverkehr wurde in 2024 leider ein 40-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall bei Wintrich. Häufigste Unfallursachen in 2024 waren die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes (auch Seitenabstand) mit einem Anteil von 24,3 %, fehlerhaftes Abbiegen/Wenden/ Rückwärtsfahren (19,7 %) und nicht angepasste Geschwindigkeit (5,3 %). In 27,6 % der Gesamtunfälle war Wild beteiligt. Fehlende Verkehrstüchtigkeit wegen Alkohol wurde bei 21 Unfällen und wegen Drogenbeeinflussung bei 4 Unfällen festgestellt. Bei 11 Unfällen wurden sonstige körperliche oder geistige Mängel im Rahmen von Unfallaufnahmen registriert. Die Zahl der Unfallfluchten ist leicht von 187 auf 181 gefallen. In 47,5 % der Fälle wurde ein Verantwortlicher ermittelt. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung zur Unfallursachenbekämpfung wurden von den Mitarbeitenden der Polizei Bernkastel-Kues im Jahr 2024 insgesamt 72 Fahrzeugführende wegen folgenlosen Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss beanzeigt, was in der Regel mit empfindlichen Geldstrafen und Führerscheinentzug/Fahrverboten verbunden ist. Zudem wurden 32 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 35 wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz bearbeitet.

