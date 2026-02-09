Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest

Olpe (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen (08. Februar) in Olpe kontrolliert. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten den Mann kurz nach 5 Uhr auf der Martinstraße angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem 27-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten eine Blutprobenentnahme veranlassten und eine Anzeige fertigten.

