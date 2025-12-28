Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gekenterte Rudergruppe im Rhein, 68219 Mannheim-Neckarau

Göppingen (ots)

68219 Mannheim-Neckarau, Rhein-Km 420

Durch eine Rudervereinigung aus Speyer wurde am Sonntag, 28.12.2025, eine Ruderausfahrt von Speyer nach Worms durchgeführt. Insgesamt nahmen 20 Personen im Alter von ca. 55-65 Jahren an der Ausfahrt teil, die sich auf vier Sportruderboote mit einer Länge von jeweils etwa 12 Metern verteilten. Bei Rheinkilometer 420 kenterten gegen 10:15 Uhr zwei Ruderboote, wodurch zehn Personen in das 4,2 Grad kalte Wasser gelangten. Die Ruderer trugen Sportkleidung und Rettungswesten. Die zehn Ruderer in den beiden verbleibenden Booten unterstützten die gekenterten Personen, sodass diese an das rechtsrheinische Ufer gelangen konnten.

Nachdem mehrere Anrufer die Notsituation gemeldet hatten, wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei aus beiden Bundesländern, sowie ein Rettungshubschrauber des ADAC zur Unfallörtlichkeit entsandt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten die Personen vom unwegsamen Rheinufer zu den in der Nähe bereitstehenden Rettungswägen transportiert werden.

Acht Personen wurden mit leichter Unterkühlung zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Sechs Personen wurden wieder entlassen, zwei Personen verbleiben über Nacht im Krankenhaus.

Die Ursache für die Kenterung konnte bislang nicht eindeutig aufgeklärt werden. Die Unfallörtlichkeit befindet sich in einer Rheinkurve, dazu führt der Rhein derzeit relativ wenig Wasser und es herrschte reger Schiffsverkehr. Ob durch die Schiffe verursachter Wellengang zur Kenterung beitrug, ist ebenfalls nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

