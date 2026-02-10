Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen zu mutmaßlicher Straßenverkehrsgefährdung in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am Samstag, 7. Februar, gegen 19.15 Uhr wurde Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Olpe eine Straßenverkehrsgefährdung gemeldet.

Auf der B236 von Finnentrop über Lenhausen in Richtung Rönkhausen fiel einem Zeugen ein Autofahrer mit seinem schwarzen Seat auf. Nach Angaben des Zeugen legte der Mann ein sehr unsicheres Fahrverhalten an den Tag. So war er mit deutlich zu niedriger Geschwindigkeit auf der Landstraße gefahren. Bei der Fahrt auf der Westfalenstraße Richtung Rönkhausen sei es außerdem mehrfach vorgekommen, dass der Seat die mittlere Fahrstreifenbegrenzung auf die entgegenkommende Fahrspur überschritt. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten angeblich stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Aktuell sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, die im entsprechenden Zeitraum an den entsprechenden Orten etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761 9269-0 entgegen.

