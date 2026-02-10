PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen zu mutmaßlicher Straßenverkehrsgefährdung in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am Samstag, 7. Februar, gegen 19.15 Uhr wurde Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Olpe eine Straßenverkehrsgefährdung gemeldet.

Auf der B236 von Finnentrop über Lenhausen in Richtung Rönkhausen fiel einem Zeugen ein Autofahrer mit seinem schwarzen Seat auf. Nach Angaben des Zeugen legte der Mann ein sehr unsicheres Fahrverhalten an den Tag. So war er mit deutlich zu niedriger Geschwindigkeit auf der Landstraße gefahren. Bei der Fahrt auf der Westfalenstraße Richtung Rönkhausen sei es außerdem mehrfach vorgekommen, dass der Seat die mittlere Fahrstreifenbegrenzung auf die entgegenkommende Fahrspur überschritt. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten angeblich stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Aktuell sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, die im entsprechenden Zeitraum an den entsprechenden Orten etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 09:59

    POL-OE: Frau fällt bei Verkehrskontrolle in Altenhundem auf

    Lennestadt (ots) - Beamte der Polizeiwache Lennestadt kontrollierten am Sonntag (08. Februar) um 20 Uhr eine Autofahrerin auf der Hundemstraße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der 54-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkholtest bestätigte den Verdacht. Aus diesem Grund wurde die Frau zur Polizeiwache gebracht, ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:59

    POL-OE: Vier Leichtverletzte nach Unfall in Olpe

    Olpe (ots) - Am Freitag (06. Februar) kam es um 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bilsteiner Straße. Ein 23-Jähriger war mit seinem PKW von der Ziegeleistraße eingebogen und dabei mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurden die Autofahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Während der 23-Jährige unverletzt blieb, verletzten sich auch seine zwei Beifahrer (19 ...

    mehr
