Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Unfall auf B54

Olpe (ots)

Am Mittwoch (11. Februar) kam es in der Nähe der Ortslage "Bruch" im Einmündungsbereich der K6 in die B54 kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Autofahrerin war beim Einbiegen mit dem Auto eines 74-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführenden leicht und eine 74-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Drei zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. An den PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell