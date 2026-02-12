PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Brände in einer Nacht

Attendorn (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. Februar) zu drei Bränden im Attendorner Stadtgebiet gerufen. Zunächst brannte ein Müllcontainer in der "Münchener Straße". Hier wurden die Einsatzkräfte gegen 23:30 Uhr alarmiert. Anschließend kam es am "Westwall" gegen 1:40 Uhr zum Brand eines Müllcontainers auf dem Schulhof des Rivius-Gymnasiums. Das Feuer griff hier jedoch auf ein benachbartes Carport und ein Fahrzeug über. Auch Teile einer Hausfassade wurden beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden dürfte dennoch im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Gegen 2:20 Uhr brannte schließlich noch eine Mülltonne in der "Stettiner Straße".

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Ermittler gehen derzeit sowohl von einem Tatzusammenhang als auch von Brandstiftungen aus. Insbesondere der Brand am "Westwall" macht deutlich, dass es bei den Brandstiftungen um weit mehr als Kavaliersdelikte geht. Hier kam es nicht nur zu erheblichem Sachschaden sondern auch zu einer Gefährdung von Anwohnern. Die Polizei bittet daher bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe der Bevölkerung. Seien sie wachsam und melden sie verdächtige Beobachtungen sofort! Hinweise und Angaben über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Im Notfall stehen ihnen jederzeit die Rufnummern 112 und 110 von Feuerwehr und Polizei zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

