Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen beobachten Autoknacker

Kaarst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zu Dienstag, 17. Februar, der Polizei bei der Ergreifung eines mutmaßlichen Autoaufbrechers geholfen.

Der einschlägig polizeibekannte Mann im Alter von 27 Jahren hatte sich zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich der Rose-Ausländer-Straße, Lessingstraße und Maximilian-Kolbe-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und diese geöffnet. Beute machte er jedoch offenbar nicht. Dabei wurden Anwohner auf sein Tun aufmerksam, die die Polizei allarmierten.

Unweit der mutmaßlichen Tatorte konnten die allarmierten Beamten den Verdächtigen, auf den die Beschreibung der Zeugen passt, antreffen.

Die Person wurde vor Ort identifiziert und wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, weitere Hinweise an die Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertsachen auf keinen Fall im Auto gelagert werden sollten. Das Auto ist kein Safe, und gerade sichtbare Gegenstände im Fahrzeug bedeuten ein Risiko. Nehmen Sie ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeugs mit und achten Sie darauf, dieses abzuschließen.

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

