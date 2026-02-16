Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach angeblichem Heizungsablesen fehlt Schmuck

Meerbusch (ots)

Ein angeblicher Heizungsableser klingelte am Samstag (14.02.) gegen 13:00 Uhr bei einer 86-jährigen Seniorin. Die Bewohnerin einer Wohnung an der Paul-Klee-Straße ließ zunächst den als 25-30 Jahre alten, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschriebenen Mann in ihre Wohnung. Nachdem der Mann die Heizung im Wohnzimmer abgelesen hatte, forderte er die Frau auf, etwas zu unterschreiben. Diese lehnte dieses ab und forderte den Mann auf, die Wohnung zu verlassen. Etwa 30 Minuten später bemerkte die Seniorin dann, dass aus dem Schlafzimmer ihr Schmuck entwendet wurde.

Ob der angebliche Ableser damit in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso ist Teil der Ermittlungen, ob gegebenenfalls ein weiterer Täter für den Diebstahl in Frage kommt, und wie dieser in die Wohnung gelang.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals auf daraufhin, dass Betrüger unter verschiedensten Vorwänden versuchen in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Ob Wasserwerker, Heizungsableser, Elektriker oder viele mehr, seien Sie stets misstrauisch, wenn Unbekannte bei Ihnen klingeln und in die Wohnung wollen. Vergewissern Sie sich zunächst selbstständig ob dieser Vorwand stimmt. Sie wollen weitere Informationen? Dann Besuchen Sie auch die Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und lernen Sie die verschiedenen Machenschaften von Ganoven kennen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell