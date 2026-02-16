Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei zieht positive Bilanz vom Kappessonntag

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Der Karneval 2026 ist in vollem Gange. Zu den Höhepunkten des Session zählt im Rhein-Kreis Neuss der Kappessonntag - mit Umzügen in vielen Städten und Dörfern, unter anderem in Neuss. Die Feierlichkeiten bedeuten für die Polizei stets ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Nach dem Wochenende fällt die Bilanz der Polizei jedoch positiv aus: Die überwiegende Mehrheit der Närrinnen und Narren feierte ausgelassen, aber friedlich auf den Straßen des Kreises.

Zwischen Sonntag, 15. Februar, und Montag, 16. Februar, jeweils 06 Uhr, rückte die Polizei im Kreis zu 18 karnevalsbezogenen Einsätzen aus. Es mussten 17 Platzverweise ausgesprochen werden, eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Messer sichergestellt. Es kam zu fünf Fällen von Körperverletzung, davon einer gefährlichen: In einer Neusser Gaststätte hatte ein Mann eine andere Person mit einem Glas geschlagen. Diese wurde nicht ernstlich verletzt. Außerdem wurden 167 Fahrzeuge kontrolliert und dabei drei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr mit 24 Einsätzen und 16 Körperverletzungen zieht die Polizei ein positives Bild des Kappessonntags 2026.

Die Ordnungshüter bedanken sich bei allen Karnevalisten, die fröhlich, friedlich und verantwortungsbewusst gefeiert haben.

Haben Sie auch an den noch anstehenden tollen Tagen viel Spaß, nehmen Sie Abstand von Gewalt und Randale und zögern Sie nicht, im Notfall die 110 zu wählen. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist weiterhin im Einsatz, um die Feiern zu sichern. (dsch -15)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell