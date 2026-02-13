PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Seniorin fällt auf Telefonbetrüger herein

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag, 12 Februar, wurde eine 76-jährige Meerbuscherin offenbar telefonisch von Betrügern kontaktiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand klingelte das Telefon der Seniorin gegen 9 Uhr, eine bislang unbekannte Person gab sich als Mitarbeiter ihres Geldinstituts aus. Unter dem Vorwand, versäumte Zahlungen nachzuholen, brachte der Verdächtige die Geschädigte dazu, eine vierstellige Geldsumme auf ein bislang unbekanntes Konto zu überweisen. Nach Beendigung des Gesprächs rief die Meerbuscherin bei ihrer Sparkasse an, wobei der Betrug auffiel.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und ruft Personen, die ähnliche Erlebnisse gemacht haben, auf, sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem rät die Polizei Freunden und Familien von älteren Menschen, mit diesen über das Thema Betrug zu sprechen. Egal ob falsche Bankmitarbeiter, angebliche Handwerker, der klassische Enkeltrick, Schockanrufe oder sogar falsche Polizeibeamte: Die Maschen, mit denen die Verbrecher versuchen, an das Geld der Menschen zu kommen, sind vielfältig. Wer jedoch weiß, dass diese Gefahr besteht, und ein Gesundes Misstrauen an den Tag legt, kann verhindern, selbst zum Opfer von Betrügern zu werden.

