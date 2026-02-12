PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Hamza N. aus Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (11.02.) berichteten wir per Pressemeldung von dem vermissten 14-jährigen Hamza N. aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6214912).

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

