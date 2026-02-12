Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Hamza N. aus Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (11.02.) berichteten wir per Pressemeldung von dem vermissten 14-jährigen Hamza N. aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6214912).

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

