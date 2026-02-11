Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Neuss (ots)

Seit Dienstag (10.02.) wird der 14 Jahre alte Hamza N. aus Neuss vermisst. Er ist seit dem Jahr 2025 in Deutschland und durch das Jugendamt in einer stationären Einrichtung untergebracht.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Hamza N. ist 14 Jahre alt, circa 150 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, braune Augen und schwarze Haare.

Ein Foto des Jugendlichen kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter nachfolgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/194560

Hinweis:

Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300 beim Kriminalkommissariat 21 in Neuss oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

