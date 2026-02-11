Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Grevenbroich (ots)

Ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich hat am Mittwoch (11.02.), gegen 02:30 Uhr, erfolglos versucht, sich an der Karl-Oberbach-Straße einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nachdem ihm die Besatzung eines Streifenwagens Zeichen zum Anhalten gegeben hatte, gab der Mann in seinem Wagen Gas. Die Fahrt führte mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschalteter Beleuchtung bis nach Rommerskirchen. Hier stellte der Grevenbroicher sein Auto ab und ging zu Fuß weiter.

Da sich zwischenzeitlich weitere Streifenwagen an der Fahndung beteiligt hatten, wurde der 28-Jährige noch in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen. Da ein Drogenvortest Hinweise auf den Konsum von Kokain ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bei einer Durchsuchung seines Wagens fanden die Beamten zudem ein Cliptütchen mit Kokain und stellten dies ebenfalls sicher.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Bis auf Weiteres darf er keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell