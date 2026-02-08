Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026 kam es in der Alexander-Wolfgang-Straße in Gera zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Anwohner befanden sich im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 21:45 Uhr nicht zu Hause. In der genannten Zeit wurde durch bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eingedrungen. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Terassentür in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt mit Bargeld und Miniaturspielzeug vom Tatort.

Durch die Polizei Gera werden Zeugen zu dem Vorfall gesucht. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich gemacht hat, kann sich unter der Bezugsnummer 0032839/2026 bei der Kripo Gera unter der Telefonnummer 0365/82341465 melden.

