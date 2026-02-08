PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Kfz

Greiz (ots)

Am Freitag, dem 06.02.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Greizer Carolinenstraße zum Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Transporter. Das Fahrzeug war zum Be- und Entladen hinter der Vogtlandhalle abgestellt, als ein bisher unbekannter Täter aus der Fahrerkabine Bargeld und Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 7000EUR entwendete. Ermittlungen zum Wiederauffinden des Beutegutes blieben bisher erfolglos. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0032451/2026 an die Polizeiinspektion Greiz, Tel. 03661-6210, zu wenden. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

