Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Alleinunfall mit Überschlag (0031480/2026)

Greiz (ots)

Kleinbocka. Am 05.02.2026 gegen 12:15 Uhr verunglückte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin auf der L3002 bei Kleinbocka. In einer Linkskurve kam sie zunächst von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Liegen. Die Fahrerin erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde medizinisch behandelt. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei Gera hat die Unfallaufnahme übernommen. (DL)

