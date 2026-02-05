PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Kontrolle auf der A 30 bei Westerkappeln - Gefahrguttransport stillgelegt

Münster (ots)

Am Montag (02.02.) haben Beamte der Schwerlastgruppe des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Münster einen niederländischen Sattelzug mit Gefahrgütern auf einem Rastplatz der Autobahn 30 bei Westerkappeln im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert.

Der 45-jährige Fahrer beförderte eine offene und zugelassene Stahlkiste, welche mit explosionsfähigem Material beladen war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten verschiedene Mängel bei der Ladungssicherung fest. Außerdem war das Fahrzeug in keinem verkehrssicheren Zustand. Unter anderem die Reifen, die Bremsanlage, die Windschutzscheibe und auch die Beleuchtung wiesen erhebliche Mängel auf.

Der 45-Jährige missachtete während der Kontrolle zudem mehrfach das absolute Rauchverbot, welches in der Nähe von Fahrzeugen gilt, wenn diese mit explosionsfähigem Material beladen sind.

Die Einsatzkräfte untersagten dem Fahrzeugführer mit niederländischer Staatsangehörigkeit zunächst die Weiterfahrt.

Schließlich begleitete die Polizei den Transport zu einem geeigneten Unternehmen in der Nähe, um die festgestellten Mängel beheben zu lassen und dadurch eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter zu verhindern.

Dem 45-jährigen Fahrzeugführer sowie mehreren beteiligten Unternehmen drohen Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Bußgelder in bis zu vierstelliger Höhe.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

