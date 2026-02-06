PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (LK ABG) Pkw nach Probefahrt entwendet (0031802/2026)

Altenburg (ots)

Ponitz. Am Mittwochabend, den 05.02.2026, kam es in der Ortslage Ponitz zur Unterschlagung eines Pkw. Ein 42-Jähriger übergab seinen Autoschlüssel für einen Audi für eine begleitete Probefahrt an bislang unbekannte Täter. Nach Beendigung der Fahrt stieg der Geschädigte aus, während der Fahrzeugführer mit dem Audi und sein Begleiter mit einem dunklen BMW plötzlich davonfuhren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb das Fahrzeug bislang verschwunden. Den Fahrzeugwert beziffert der Geschädigte im niedrigen fünfstelligen Berich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

