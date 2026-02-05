PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Alkoholfahrt mit Nebenwirkung (0030849/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 05.02.2026 gegen 00:35 Uhr wurde eine 50-jährige Autofahrerin auf der Schloßbrücke in Greiz kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle zeigte sich die Frau wenig kooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Zuvor hatte die Frau das Messgerät unsanft zu Boden befördert, wodurch dieses beschädigt wurde. Neben der Trunkenheit im Verkehr wird nun auch wegen der Beschädigung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:40

    LPI-G: (LK GRZ) Kanaldeckel entfernt - zum Glück ohne Folgen (0029889/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum bis zum 04.02.2026, 05:50 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Kanaldeckel in der Hohlfeldstraße, Ecke Schopperstraße, entfernt. Dadurch entstand mitten auf der Fahrbahn eine gefährliche Öffnung. Personen oder Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Kanaldeckel wurde im Nahbereich aufgefunden und wieder ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:38

    LPI-G: (LK GRZ) Schaufensterscheibe beschädigt (0030460/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Unbekannte Täter beschädigten am 03.02.2026 zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht die Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Markt in Greiz. Das Sicherheitsglas wurde hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:36

    LPI-G: (LK ABG) Promillegrenze gibt es auch für Radfahrer (0030825/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 04.03.2026 gegen 23:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrradfahrer in der Pappelstraße in Altenburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille - deutlich über dem erlaubten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL) Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren