Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Alkoholfahrt mit Nebenwirkung (0030849/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 05.02.2026 gegen 00:35 Uhr wurde eine 50-jährige Autofahrerin auf der Schloßbrücke in Greiz kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle zeigte sich die Frau wenig kooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Zuvor hatte die Frau das Messgerät unsanft zu Boden befördert, wodurch dieses beschädigt wurde. Neben der Trunkenheit im Verkehr wird nun auch wegen der Beschädigung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt. (DL)

