LPI-G: (LK GRZ) Kanaldeckel entfernt - zum Glück ohne Folgen (0029889/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum bis zum 04.02.2026, 05:50 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Kanaldeckel in der Hohlfeldstraße, Ecke Schopperstraße, entfernt. Dadurch entstand mitten auf der Fahrbahn eine gefährliche Öffnung. Personen oder Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Kanaldeckel wurde im Nahbereich aufgefunden und wieder eingesetzt. Die Polizei Greiz ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (DL)
