LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (0031722/2026)
Gera (ots)
Langenwetzendorf. Am Donnerstagnachmittag, den 05.02.2026, kam es am Daßlitzer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge gegen ein weiteres, wartendes Fahrzeug geschleudert. Ein 57-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B92 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (DL)
