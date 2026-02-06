PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (0031722/2026)

Gera (ots)

Langenwetzendorf. Am Donnerstagnachmittag, den 05.02.2026, kam es am Daßlitzer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge gegen ein weiteres, wartendes Fahrzeug geschleudert. Ein 57-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B92 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 07:54

    LPI-G: (LK GRZ) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt (0031685/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am 05.02.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in der Siebenhitze in Greiz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 74-jährige Fußgängerin querte unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw einer 65-Jährigen erfasst. Infolge der Kollision stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:51

    LPI-G: (LK ABG) Pkw nach Probefahrt entwendet (0031802/2026)

    Altenburg (ots) - Ponitz. Am Mittwochabend, den 05.02.2026, kam es in der Ortslage Ponitz zur Unterschlagung eines Pkw. Ein 42-Jähriger übergab seinen Autoschlüssel für einen Audi für eine begleitete Probefahrt an bislang unbekannte Täter. Nach Beendigung der Fahrt stieg der Geschädigte aus, während der Fahrzeugführer mit dem Audi und sein Begleiter mit einem ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:48

    LPI-G: (G) Ladendieb kommt zweimal - und bleibt (0030653/2026)

    Gera (ots) - Gera. Ein 35-jähriger Mann entwendete am 04.02.2026 zunächst alkoholische Getränke im Wert von rund 150 Euro aus einem Markt in der Straße "Hinter dem Südbahnhof" in Gera und wurde von Mitarebitern gestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen - kehrte jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück und entwendete erneut Ware. Dies führte schließlich zur Gewahrsamnahme. Gegen den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren