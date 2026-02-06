LPI-G: (LK GRZ) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt (0031685/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 05.02.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in der Siebenhitze in Greiz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 74-jährige Fußgängerin querte unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw einer 65-Jährigen erfasst. Infolge der Kollision stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Greiz ermittelt zum Unfallhergang. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell