Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen der Polizei nach Fahrzeugbrand

Altena (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht zum Sonntag ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach zwei Tatverdächtigen. Eine Zeugin in einem vorbeifahrenden Auto entdeckte am Sonntag, kurz vor 2 Uhr, am Rand der Lenneuferstraße, neben einem Fahrzeug zwei Jugendliche und Feuer. Sie rief die Feuerwehr. Das brennende Fahrzeug stand unter dem Balkon eines Hauses. Polizei und Feuerwehr klingelten die Bewohner der Häuser Lennestraße 44 und 46 aus den Betten. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Sicherheit auf Verletzungen überprüft. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf Wohnhäuser verhindern. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei stellte ihn sicher. An dem Gebäude schmolzen Rohre und Balkongeländer sowie Fassade wurden verrußt.

Die beiden beobachteten, männlichen Personen werden wie folgt beschrieben: Eine Person soll etwa 1,75 Meter groß sein. Sie trug eine graue Jacke, Kapuze und eine blaue Hose. Die zweite Person dürfte kleiner sein. Sie war dunkel gekleidet, trug ebenfalls eine Kapuze sowie ein Tuch vor dem Mund. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

