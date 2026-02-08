Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert im Park der Jugend

Gera (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026 wurde die Polizei Gera gegen 20:00 Uhr durch Bürger informiert, dass im Bereich Park der Jugend ein blutüberströmter Mann aufgefunden wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der stark alkoholisierte 37-jährige Mann (dt) aus bislang unbekannten Gründen mit zwei weiteren jungen Männern (dt) in Streit. Hierbei griff dieser einen der beiden jungen Männer körperlich an. Der 17-jährige wehrte sich in der Folge mit einem Schlag in das Gesicht des Angreifers. Durch den Schlag erlitt der Angreifer eine Nasenfraktur, welche medizinisch versorgt werden musste. Durch die Polizei Gera wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (N.R.)

