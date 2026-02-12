PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Heizungsableserinnen bestehlen Seniorin

Neuss (ots)

Zwei falsche Heizungsableserinnen erbeuteten am Mittwoch (11.02.), gegen 13:15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Nordkanalallee im Augustinusviertel 400 Euro und eine Debitkarte.

Zwei Frauen hatten bei der 87 Jahre alten Wohnungsinhaberin geklingelt und angegeben, die Heizung kontrollieren zu müssen. Während eine der Frauen die Seniorin in der Küche in ein Gespräch verwickelte, ging die andere Frau alleine ins Schlafzimmer.

Nachdem die Frauen weg waren, bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass 400 Euro und eine Debitkarte fehlen.

Die Täterinnen in einem scheinbaren Alter von 13 bis 14 Jahren sollen dunkelhaarig gewesen sein.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Nordkanalallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Verhaltenstipps der Polizei zum Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug an der Haustür:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben
     Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür!
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt
     wurden!
   - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem 
     Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den 
     Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach!
   - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren 
     Sie einen späteren Termin!
   - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, 
     wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug finden Sie unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:43

    POL-NE: Unbekannter Mann beraubt wehrlose Seniorin

    Kaarst (ots) - Eine 85 Jahre alte Frau aus Kaarst ist am Mittwoch (11.02.), gegen 13:20 Uhr, auf der der La-Madeleine-Allee von einem Unbekannten beraubt worden. Die Seniorin war mit ihrem Rollator unterwegs, als der Mann erfolglos versucht hatte, ihr die Handtasche zu entreißen. Da die Kaarsterin wehrlos war, gelang es dem Unbekannten dennoch, die Geldbörse aus der Tasche zu nehmen. Als die Frau um Hilfe rief, lief der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:14

    POL-NE: Fahrzeug gerät in Brand

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (12.02.), gegen 03:15 Uhr, wurden eingesetzte Beamte zu einem Brand eines Pkws an der Xantener Straße in Neuss gerufen. Die Feuerwehr löschte den weißen Renault Master. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand bei dem Brand verletzt. Das abgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:33

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

    Neuss (ots) - Seit Dienstag (10.02.) wird der 14 Jahre alte Hamza N. aus Neuss vermisst. Er ist seit dem Jahr 2025 in Deutschland und durch das Jugendamt in einer stationären Einrichtung untergebracht. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Hamza N. ist 14 Jahre alt, circa 150 Zentimeter groß, hat eine schlanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren