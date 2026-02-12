Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Heizungsableserinnen bestehlen Seniorin

Neuss (ots)

Zwei falsche Heizungsableserinnen erbeuteten am Mittwoch (11.02.), gegen 13:15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Nordkanalallee im Augustinusviertel 400 Euro und eine Debitkarte.

Zwei Frauen hatten bei der 87 Jahre alten Wohnungsinhaberin geklingelt und angegeben, die Heizung kontrollieren zu müssen. Während eine der Frauen die Seniorin in der Küche in ein Gespräch verwickelte, ging die andere Frau alleine ins Schlafzimmer.

Nachdem die Frauen weg waren, bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass 400 Euro und eine Debitkarte fehlen.

Die Täterinnen in einem scheinbaren Alter von 13 bis 14 Jahren sollen dunkelhaarig gewesen sein.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Nordkanalallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Verhaltenstipps der Polizei zum Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug an der Haustür:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug finden Sie unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell