Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter Mann beraubt wehrlose Seniorin

Kaarst (ots)

Eine 85 Jahre alte Frau aus Kaarst ist am Mittwoch (11.02.), gegen 13:20 Uhr, auf der der La-Madeleine-Allee von einem Unbekannten beraubt worden.

Die Seniorin war mit ihrem Rollator unterwegs, als der Mann erfolglos versucht hatte, ihr die Handtasche zu entreißen. Da die Kaarsterin wehrlos war, gelang es dem Unbekannten dennoch, die Geldbörse aus der Tasche zu nehmen.

Als die Frau um Hilfe rief, lief der Täter in Richtung Pestalozzistraße davon. Er soll mit einer schwarzen Stoffhose und einer schwarzen Stoffjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell