Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unbekannte Täter gehen Fahrzeuge an

Merzweiler (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 04:00 Uhr - 05:00 Uhr in der Örtlichkeit Merzweiler an zahlreichen Fahrzeugen zu schaffen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge betroffen, die zum Tatzeitpunkt unverschlossen abgestellt waren. Die bislang unbekannten Täter öffneten diverse Fahrzeuge, beschädigten teilweise Fahrzeugteile und entwendeten zahlreiches Werkzeug im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist daraufhin, dass Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen sind. Insbesondere Wertgegenstände sollten nicht im Fahrzeuginneren zurückgelassen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369-14599 zu melden.|LF

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell