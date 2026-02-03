PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unbekannte Täter gehen Fahrzeuge an

Merzweiler (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 04:00 Uhr - 05:00 Uhr in der Örtlichkeit Merzweiler an zahlreichen Fahrzeugen zu schaffen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge betroffen, die zum Tatzeitpunkt unverschlossen abgestellt waren. Die bislang unbekannten Täter öffneten diverse Fahrzeuge, beschädigten teilweise Fahrzeugteile und entwendeten zahlreiches Werkzeug im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist daraufhin, dass Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen sind. Insbesondere Wertgegenstände sollten nicht im Fahrzeuginneren zurückgelassen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369-14599 zu melden.|LF

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

  • 01.02.2026 – 00:33

    POL-PILEK: Gelegenheit macht Diebe

    Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 29.01.2026 auf Freitag, den 30.01.2026 machte sich ein bislang unbekannter Täter in Breitenheim an mindestens drei unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen. In der Hauptstraße wurden hierbei aus einem blauen Opel eine zweistellige Summe Bargeld entwendet. In der Straße "Am Sportplatz" wurden zwei weitere Fahrzeuge durchsucht. In diesem Fall konnte jedoch keine Beute erlangt werden. In allen Fällen ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 16:58

    POL-PILEK: Diebstahl von E-Scooter - Zeugen gesucht

    Wolfstein (ots) - Im Tatzeitraum von Donnerstagmorgen, 29.01.2026 bis Freitagmittag 30.01.2026 wurde in Wolfstein, Am alten Weg, beim Medizinschen Versorgungszentrum ein abgestellter E-Scooter der Marke Zamelux Green entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 15:38

    POL-PILEK: Kupferdiebstahl in unbewohntem Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

    Ginsweiler (Kreis Kusel) (ots) - Beim Öffnen seiner Haustür und dem anschließenden Betätigen des Lichtschalters am Donnertagabend stellte ein 54-jähriger Hausbesitzer fest, dass das Gebäude ohne Strom war. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkte der Mann, dass in das Haus eingebrochen worden war. Über dem Sicherungskasten stellte der Anzeigenerstatter ...

    mehr
