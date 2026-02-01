PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Gelegenheit macht Diebe

Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 29.01.2026 auf Freitag, den 30.01.2026 machte sich ein bislang unbekannter Täter in Breitenheim an mindestens drei unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen.

In der Hauptstraße wurden hierbei aus einem blauen Opel eine zweistellige Summe Bargeld entwendet. In der Straße "Am Sportplatz" wurden zwei weitere Fahrzeuge durchsucht. In diesem Fall konnte jedoch keine Beute erlangt werden.

In allen Fällen hatte der Täter ein leichtes Spiel, da alle PKWs unverschlossen waren.

Die Polizei rät eindringlich das Fahrzeug nach dem Abstellen zu verschließen!!!

Weiterhin ergeht ein Zeugenaufruf bezüglich verdächtiger Personen im Nahbereich der genannten Tatorte. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen getätigt? Informationen bitte unter 0631/369-14599 an die Polizeiinspektion Lauterecken. |TL

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

