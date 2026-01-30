Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Kupferdiebstahl in unbewohntem Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Ginsweiler (Kreis Kusel) (ots)

Beim Öffnen seiner Haustür und dem anschließenden Betätigen des Lichtschalters am Donnertagabend stellte ein 54-jähriger Hausbesitzer fest, dass das Gebäude ohne Strom war. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkte der Mann, dass in das Haus eingebrochen worden war.

Über dem Sicherungskasten stellte der Anzeigenerstatter mehrere abgetrennte Kabel fest. Wie sich herausstellte, hatte ein bislang unbekannter Täter sämtliche Aufputz-Elektroinstallationen aus dem unbewohnten Haus entfernt und die Elektroleitungen entwendet. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Täter zuvor eine Fensterscheibe im Keller ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es den Tätern insbesondere auf das in den Elektrokabeln enthaltene Kupfer abgesehen haben.

Darüber hinaus wurden mehrere elektrische Werkzeuge aus dem Anwesen gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die Bewohner von Ginsweiler sowie der umliegenden Ortschaften, auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu achten. Sollten Sie in der letzten Woche bereits etwas Verdächtiges beobachtet haben oder können Sie sachdienliche Hinweise zur Tat liefern, meldeten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631/369-14599 bei der Polizei Lauterecken. |fla

