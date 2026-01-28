POL-PILEK: Nachwuchsgewinnung der Polizei Rheinland-Pfalz

Polizeiinspektion Lauterecken

Im Rahmen der Berufsorientierungswoche am Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim informierte die Polizei Lauterecken in mehreren Vorträgen über den Polizeiberuf. Insgesamt nahmen 45 Schülerinnen und Schüler der elften Klassenstufe an der Vortragsreihe teil. Neben einer Vorstellung des Berufsbildes wurden die Einstellungsvoraussetzungen sowie der Ablauf des Wissens- und Sporttests erläutert. Hierbei zeigte sich bei vielen Teilnehmern ein reges Interesse am Polizeiberuf.

Interessierte können sich für weitere Informationen an die nebenamtlichen Einstellungsberater der Polizeiinspektion Lauterecken unter der 0631-369-14599 oder die hauptamtlichen Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Westpfalz unter der E-Mail-Adresse pp.westpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de wenden.|LF

